Лукашенко потребовал от производителей микроэлектроники активнее осваивать рынок РФ

Глава Белоруссии провел совещание на НПХ "Планар".

Белоруссия обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы удовлетворить потребности российского внутреннего рынка в сфере микроэлектроники. Глава государства рассказал коллегам о том, что властям республики требуется активнее осваивать этот рынок после ухода оттуда иностранных предприятий. Подобную информацию политик распространил на рабочем совещании на территории местного научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар". Там лидер страны обсуждал со специалистами перспективы развития отрасли. Лукашенко напомнил о том, что существуют такие компании как Росатом, Роскосмос и Росэлектроника, с которыми требуется наращивать объемы партнерских соглашений с Минском.

Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. Алексвандр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава Белоруссии добавил, что в республике создаются уникальные продукты, в частности, беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, а также новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня.

Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого