Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном

Он подчеркнул, что товарооборот между странами в 2022 году по отношению к 2021-му вырос в три раза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Минском и Тегераном. Об этом он заявил на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране.

Белорусский лидер отметил, что санкции дают возможности, и обе страны должны реализовать достигнутые договоренности, которые прежде оставались на бумаге. Он подчеркнул, что Белоруссия и Иран доверяют друг другу. Также Лукашенко заявил, что товарооборот между странами в 2022 году по отношению к 2021-му вырос в три раза.

Ранее Лукашенко высказался о санкциях против Ирана.

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