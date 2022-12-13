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Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Белоруссией и Ираном

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Он подчеркнул, что товарооборот между странами в 2022 году по отношению к 2021-му вырос в три раза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об абсолютном доверии между Минском и Тегераном. Об этом он заявил на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране.

Белорусский лидер отметил, что санкции дают возможности, и обе страны должны реализовать достигнутые договоренности, которые прежде оставались на бумаге. Он подчеркнул, что Белоруссия и Иран доверяют друг другу. Также Лукашенко заявил, что товарооборот между странами в 2022 году по отношению к 2021-му вырос в три раза.

Ранее Лукашенко высказался о санкциях против Ирана.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, доверие, иран, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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