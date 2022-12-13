Белорусский лидер заявил, что с большим уважением наблюдает, с каким упорством страна противостоит внешнему давлению.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о санкциях против Ирана. Об этом он заявил на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране.

Белорусский лидер отметил, что в Иране знали о логистике, экспорте и транзите "гораздо больше тех, кто больше 40 лет душит страну санкциями". Он подчеркнул, что у каждого народа есть ценности, которые вытекают из культуры, образа жизни и религии.

Это мой третий визит в Иран. Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению. Александр Лукашенко, президент Лукашенко

Ранее Лукашенко потребовал от правительства сдерживать инфляцию в пределах целевого коридора.

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