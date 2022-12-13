Лукашенко потребовал от правительства сдерживать инфляцию в пределах целевого коридора

В Белоруссии призвали обеспечить цены на справедливом уровне.

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал от республиканского правительства сдерживать инфляцию в пределах целевого коридора. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на правительственном совещании. Он призвал чиновников в 2023 году не допустить превышение показателей по стоимости товаров и продуктов питания.

Цены - вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами - монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик подчеркнул, что эт а цифра должна быть красной линией для кабинета министров, ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. В противном случае Белоруссия будут принимать самые жестокие меры. Александр Лукашенко призвал делать цены для потребителей справедливыми.

Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого