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Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели

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Он подчеркнул, что это будет хороший опыт для других.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) до саммита в Дели. Об этом он заявил на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином.

Глава республики отметил, что перед страной стоит цель пройти путь по вступлению в члены организации. Он подчеркнул, что это будет хороший опыт для других.

Отметим, что саммит ШОС должен пройти в июне 2023 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, дели, президент белоруссии, саммит, шос
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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