Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) до саммита в Дели. Об этом он заявил на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином.
Глава республики отметил, что перед страной стоит цель пройти путь по вступлению в члены организации. Он подчеркнул, что это будет хороший опыт для других.
Отметим, что саммит ШОС должен пройти в июне 2023 года.
Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии
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