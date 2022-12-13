Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели

Он подчеркнул, что это будет хороший опыт для других.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) до саммита в Дели. Об этом он заявил на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином.

Глава республики отметил, что перед страной стоит цель пройти путь по вступлению в члены организации. Он подчеркнул, что это будет хороший опыт для других.

Отметим, что саммит ШОС должен пройти в июне 2023 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии

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