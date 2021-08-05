Трамп заявил о готовности провести новый саммит с Путиным

Президент США рассчитывает на новый саммит, когда будет согласована мирная сделка по Украине.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов к новой встрече с президентом России Владимиром Путиным, но есть одно условие. Американский лидер озвучил его во время беседы журналистами в Овальном кабинете.

Я готов к встрече, когда этот конфликт на Украине будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем. Дональд Трамп, президент США

По его словам, стоит ждать новой встречи двух лидеров и ее "точно проведут". Также Трамп отметил, что их личная встреча с Путиным должна быть связана с продвижением к мирному соглашению, а не проходить без конкретных перспектив урегулирования.

Последний раз Путин и Трамп встречались в августе 2025 года в Анкоридже на Аляске. По итогам саммита они заявили о "существенном прогрессе", но не подписали мирные соглашения.

Ранее мы сообщали, что Путин утвердил заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году.

Фото: сайт Кремля