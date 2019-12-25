Президент Путин назвал Стивена Сигала большим другом России

Присутствующий на ВЭФ актер поблагодарил Путина за оказанную ему честь.

У России есть много друзей из Соединенных Штатов Америки, из них — американский актер и режиссер Стивен Сигал. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

У нас много друзей в США, один из них в этом зале — господин Стивен Сигал, прошу любить и жаловать. Владимир Путин, президент

Также он отметил, что Сигал стал для России не просто большим, но и "лучшим посланцем мира". Актер, который присутствует на ВЭФ, поблагодарил Путина за оказанную ему честь.

В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство, через два года он получил должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В его обязанности входит налаживание контактов с США в области искусства, культуры и других сфер.

Фото: сайт Кремля