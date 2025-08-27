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Стивен Сигал снизил цену на дом в России на 50 млн рублей
Сегодня, 11:04
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Стивен Сигал снизил цену на дом в России на 50 млн рублей

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Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода.

Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщил Telegram-канал Shot.

В публикации отметили, что 74-летний артист выставил недвижимость в январе, однако  более чем шесть месяцев покупателя так найти и не смогли. Поэтому пришлось скорректировать запрашиваемую сумму до 650 млн рублей.

За эти деньги новый владелец получит участок площадью 15 соток с двумя домами в элитном коттеджном поселке Конус в Одинцовского городского округа в 10 километрах от МКАД.

Площадь главного особняка составляет 500 квадратных метров, а стилистика выдержана в духе американской классики. В доме есть четыре спальни, семь санузлов, кинотеатр, отдельное помещение для хранения чемоданов и винная комната. В гостевом доме оборудованы баня и сауна.

Стивен Сигал имеет три гражданства — американское, российское и сербское. Российский паспорт актер получил в 2016 году. Через два года его назначили специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США.

Фото: gettyimages.com

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Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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