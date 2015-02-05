  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стивен Сигал открыл бизнес в РФ
Сегодня, 15:50
51
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Стивен Сигал открыл бизнес в РФ

0 0

В число учредителей фирмы также вошли его сын Доминик и бизнесмен Михаил Замарин.

Американский актер Стивен Сигал открыл бизнес в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 73-летний актер стал учредителем компании, которая специализируется на торговле продуктами, одеждой, сигаретами, самолетами и научными исследованиями в нанотехнологиях. В число учредителей фирмы также вошли его сын Доминик и бизнесмен Михаил Замарин. Последний объединил вместе с Сигалом свои компании в ООО "Хикари".

Ранее глава РФПИ прокомментировал участие Вуди Аллена в Московской неделе кино.

Фото: gettyimages.com

Теги: актёр, бизнес, россия, стивен сигал
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии