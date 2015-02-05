Стивен Сигал открыл бизнес в РФ

В число учредителей фирмы также вошли его сын Доминик и бизнесмен Михаил Замарин.

Американский актер Стивен Сигал открыл бизнес в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 73-летний актер стал учредителем компании, которая специализируется на торговле продуктами, одеждой, сигаретами, самолетами и научными исследованиями в нанотехнологиях. В число учредителей фирмы также вошли его сын Доминик и бизнесмен Михаил Замарин. Последний объединил вместе с Сигалом свои компании в ООО "Хикари".

Ранее глава РФПИ прокомментировал участие Вуди Аллена в Московской неделе кино.

Фото: gettyimages.com