Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

Диалог лидеров РФ и США фокусировался на вопросах украинского урегулирования.

Президент Владимир Путин провел по телефону конструктивный и весьма откровенный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что главный фокус собеседники сделали на вопросах украинского урегулирования. Звонок длился ровно час. Помощник российского президента добавил, что Путин и Трамп условились оставаться на связи и, по мере необходимости, оперативно связываться друг с другом.

Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями по итогам визита американских спецпосланников в Россию и Украину. Итоги пребывания делегации США получили положительную оценку, работа по этому и некоторым другим каналам будет продолжена.

Путин и Трамп также обсудили дальнейшее взаимодействие по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил о готовности провести новый саммит с Путиным.

Фото: сайт Кремля