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"Настоящий враг". Заявление Трампа о Путине вызвало реакцию на Украине
Сегодня, 9:39
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"Настоящий враг". Заявление Трампа о Путине вызвало реакцию на Украине

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По мнению эксперта, настоящий враг — вопиющая некомпетентность европейских политиков.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует атаковать страны НАТО. Отсюда стало ясно, что угрозу несут действия Евросоюза, а не Москвы, написала в соцсети X украинский историк Марта Гавришко.

По мнению эксперта, настоящим врагом нужно считать "вопиющую некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми.

Путин в свою очередь отмечал, что западные лидеры придумали страшилку о якобы возможном вторжении, чтобы пугать народ. Также в Кремле указывали: мнимая угроза используется в Европе для выбивания денег из налогоплательщиков.

Ранее Трамп заявил, что при отсутствии договоренностей с России о мирном урегулировании конфликта Украина может потерять еще больше территорий.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Теги: путин и трамп, трамп и зеленский, украина и сша
Категории: Мировые новости, События на Украине, Лента новостей,

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