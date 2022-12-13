Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии

Глава Белоруссии назвал украинского коллегу "гнидой".

Белорусский президент Александр Александр Лукашенко считает, что Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в республике, потому что такие операции на территории другой страны не проводятся без согласования с руководством. Соответствующее заявление лидер республики сделал в ходе выступления перед журналистами в Минске. Он уведомил публику о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые оказались причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском.

Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик пояснил, что считает Владимира Зеленского "гнидой" потому, что глава Украины присылают в Минск людей с просьбами о заключении пакта о ненападении и договорах в рамках покровительства ООН о том, что у стран друг с другом нет никаких проблем. Лукашенко пояснил, что уже говорил киевским властям о том, что республика не намерена ни на кого нападать.

В Белоруссии задержали причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50.