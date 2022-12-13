Александр Лукашенко рассказал об операции по зачистке страны от преступников из СБУ.

В Белоруссии задержали причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами рассказал глава государства Александр Лукашенко. Политик пояснил, что речь идет об агенте украинских спецслужб и его зарубежных пособниках. Они причастны к подготовке преступления, связанного с российским самолетом ДРЛО А-50, расположенным на территории аэродрома под Минском. Эксперт пояснил, что в злодеянии против республики принимали участие Служба Безопасности Украины (СБУ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ США).

На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны заметил, что властям важно, что дать понять общественности, что еще до проведения этой операции Александр Лукашенко лично распорядился о проведении на территорию республики жесточайшей зачистки от иностранных агентов спецслужб.

Белоруссия поддерживает инициативу КНР о международной безопасности.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого