Белоруссия поддерживает инициативу КНР о международной безопасности

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Пекин.

Белоруссия поддерживает китайскую о международной безопасности. Соответствующее заявление глава государства Александр Лукашенко сделал в ходе своего официального рабочего визита в Пекин. Политик пояснил иностранным коллегам, что миру требуются такие решения, которые позволят сторонам конфликта не скатываться к глобальному противостоянию. В Минске уверены, что в таком сражении не будет победителей. Лукашенко подчеркнул, что именно поэтому он выступает с инициативами о мирном урегулировании проблем, а также поддерживает выдвинутый властями КНР мирный план по украинскому кризису.

Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого