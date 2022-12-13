Лукашенко: Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то

Он подчеркнул, что у Минска есть много планов, которые также будут выгодны Пекину.

Белоруссия никогда не ставила цель дружить против кого-то. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.

В ходе выступления белорусский лидер заявил о "новых горизонтах" в сотрудничестве с Китаем. Он подчеркнул, что у Минска есть много планов, которые также будут выгодны Пекину. Он призвал вместе интенсифицировать двусторонние отношения.

Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов, и так будет и впредь. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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