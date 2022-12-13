Лукашенко: настал уникальный момент для урегулирования конфликта на Украине

Он считает, что этим шансом необходимо воспользоваться, пока российская экономика не переведена в военный режим.

Сейчас настал уникальный момент для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ. Его показали в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам белорусского лидера, другого подходящего момента может не наступить. Он считает, что этим шансом необходимо воспользоваться, пока российская экономика не переведена в военный режим. Также Лукашенко отметил, что президент РФ Владимир Путин ставит своей целью защиту страны и исключение нападения со стороны Украины.

Ранее Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе.

Видео: Telegram / ATN_NEWS