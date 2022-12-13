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Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе

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По его словам, белорусские силовики должны видеть на границе "мельчайшую агрессивность" по отношению к республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе. Об этом он заявил на совещании с руководством силового блока.

Лукашенко отметил, что белорусские силовики должны видеть на границе "мельчайшую агрессивность" по отношению к республике. Он подчеркнул, что в свете событий внутреннего и внешнего характера хочет услышать характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг страны.

Ранее Лукашенко назвал идиотским решение Польши по движению грузовиков на границе с Белоруссией.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, государственная граница, президент белоруссии, силовики
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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