По его словам, белорусские силовики должны видеть на границе "мельчайшую агрессивность" по отношению к республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе. Об этом он заявил на совещании с руководством силового блока.

Лукашенко отметил, что белорусские силовики должны видеть на границе "мельчайшую агрессивность" по отношению к республике. Он подчеркнул, что в свете событий внутреннего и внешнего характера хочет услышать характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг страны.

Ранее Лукашенко назвал идиотским решение Польши по движению грузовиков на границе с Белоруссией.

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