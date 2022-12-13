Лукашенко назвал идиотским решение Польши по движению грузовиков на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии оценил стремление Варшавы выслужиться у Вашингтона.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что польские власти ради того, чтобы угодить американским властям, приняли решение ограничить движение грузового автомобильного транспорта на государственной границе с Белоруссией. Об этом глава государства сообщил местным журналистам во время рабочей поездки.

Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним. Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все - и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик считает, что "эти обезумевшие" (польские власти) в настоящее время даже не думают о том, когда предлагают подобные шаги во внешней политике. Лукашенко заметил, что если Варшава хочет попытаться навредить России, то им следует обращать внимание на границу с Калининградской областью, а если именно Белоруссии, то речь идет о огромной границе в тысячу километров. Он призвал Польшу не отсекать республику, которая "ее кормит".

Лукашенко опроверг вбросы о наличии у России стратегии поглотить Белоруссию к 2030 году.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого