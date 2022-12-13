Лукашенко опроверг вбросы о наличии у России стратегии поглотить Белоруссию к 2030 году

Политик оценил желание республики и России жить в мире и дружбе.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что фейковые вбросы о якобы имеющихся планах у России поглотить Белоруссию к 2030 году связаны с желанием вбить клин в союзные отношения между Москвой и Минском. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами. Политик пояснил, что он придерживается с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковой позиции.

Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема... ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Белоруссии напомнили о своей стратегии развития республики. Лукашенко заметил, что такая же существует и в России. Она заключается в жизни рядом со своими братьями в дружбе и мире. Политик призвал общественность не слушать "брехню и болтовню" Запада по поводу якобы имеющегося в России документа о поглощении Белоруссии.

Лукашенко: Белоруссии и России не стоит уходить с международных площадок.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого