Госдеп приветствовал помилование Протасевича

Мэттью Миллер призвал к освобождению Софьи Сапеги и остальных "политических заключенных".

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает позитивным признаком помилование участника признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Романа Протасевича, а Вашингтон призывает Минск освободить всех "политических заключенных". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер.

Выскажусь в целом: освобождение даже одного политического заключенного в Белоруссии является позитивным признаком. Особенно когда общее число политических заключенных продолжает расти, превысило 1,5 тысяч... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник пояснил местным СМИ, что правительство Белоруссии при задержании Романа Протасевича нарушило нормы международного воздушного сообщения, а также заставило арестованного дать признательные показания. Мэттью Миллер добавил, что власти в Минске перенаправили рейс компании Ryanair с единственной целью - поймать Романа Протасевича. При этом сопровождавшая его россиянка Софья Сапега все еще отбывает шестилетний срок заключения.

После ареста его бессовестно использовали как инструмент белорусских государственных средств массовой информации, его выставляли на телекамеры, принудили к даче признательных показаний Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США заявили о работе над возвращением Гершковича с использованием всех доступных средств.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State