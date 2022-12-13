США заявили о работе над возвращением Гершковича с использованием всех доступных средств

В Госдепе оценили арест журналиста The Wall Street Journal в России.

Американская администрация работает над вопросом возвращения в США обвиняемого в РФ в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана, используя все доступные средства. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Я не собираюсь говорить о деталях того, как мы пытаемся добиться его освобождения, кроме того, что это приоритет для госсекретаря, приоритет для президента. Если выходить за границы дел Эвана Гершковича и Пола Уилана, незаконное задержание американцев является одним из главных приоритетов для Госдепартамента. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Он в очередной раз "призвал Россию выполнять свое обязательство по предоставлению консульского доступа" к Гершковичу.

В США заявили, что не рассматривают возможность отмены санкций против министра обороны КНР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State