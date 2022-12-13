В США заявили, что не рассматривают возможность отмены санкций против министра обороны КНР

Мэттью Миллер оценил слова американского лидера в Хиросиме.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не рассматривает возможность отмены санкционного давления в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Ранее лидер Белого дома отметил в воскресенье на итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" (G7) о том, что власти США изучают такую возможность.

Это сейчас обсуждается. <...> Ответ: это сейчас обсуждается. Я ограничусь этим. Это не так... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Таким образом Мэттью Миллер отреагировал, когда у сотрудника Госдепа попросили уточнить, могут ли США отменить или смягчить рестрикции против Ли Шанфу. Также ранее Джо Байден говорил о том, что Вашингтон не рассматривает вариант отмены запретов на поставки Пекину технологий и материалов. Мэттью Миллер добавил, что не опровергает слова президента США.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State