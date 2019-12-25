Лукашенко заявил об угрозе мировой войны в случае конфликта в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе мировой войны в случае вооруженного конфликта в республике. Глава государства выступил с соответствующим заявлением перед членами органов управления, Конституционной комиссии. Заседание проводится в здании местного парламента.
Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик призвал мировые державы отказаться от попыток дестабилизации политической обстановки на территории Белоруссии. Он призвал коллег не допустить раскола общества из-за тех провокаций, которые устраиваются извне.
Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии.
Фото: Telegram/Пул Первого
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