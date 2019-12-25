Лукашенко: Белоруссия находится на пороге не холодной, а "ледяной" войны

Президент призвал не допустить того, чтобы гибридная война переросла в "горячую".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика находится на пороге не холодной, а "ледяной" войны. О своей позиции политик заявил местным парламентариям и членам Конституционной комиссии, представителями органов государственного управления.

Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В рамках выступления белорусский лидер обратился к мировому сообществу с заявлением о том, что им нет смысла "шатать страну". Лукашенко уверен в том, что против Белоруссии ведется современная гибридная война, но власти не должны позволить, чтобы ситуация переросла в "горячую".

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Фото: Telegram/Пул Первого