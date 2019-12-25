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Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии
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Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии

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Оппозиционный политик сделала заявление на YouTube-канале.

Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в Белоруссии. Об этом кандидат на прошедших выборах президента республики сообщила в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале. Ролик выпущен политиком после витка обострения отношений между Минском и Евросоюзом. Он связан с экстренной посадкой самолета компании Ryanair. Пилот приземлился в аэропорту в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании, о котором ему сообщил местный диспетчер. Правозащитники узнали, что в лайнере находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали по факту приземления.

Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста.

Светлана Тихановская, оппозиционер

Напомним, что в Белоруссии после 9 августа 2020 года начались протесты. По данным ЦИК, победу в президентских выборах в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Он набрал согласно официальной статистике 80,1% голосов избирателей. Оппозиция считает победителем Светлану Тихановскую.

Лукашенко: Белоруссия находится на пороге не холодной, а "ледяной" войны.

Теги: ryanair, акция протеста, белоруссия, протесты, роман протасевич, светлана тихановская
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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