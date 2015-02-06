Глава КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках

Арестованный белорус сотрудничает со следствием.

Глава КГБ Белоруссии заявили о том, что Роман Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках. Такой информацией Иван Тертель поделился с журналистами местного издания "Sputnik Беларусь" Эксперт дал комментарий СМИ по поводу "истерики" западных стран относительно задержания и ареста основателя Telegram-канала NEXTA.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилось видео с допроса Романа Протасевича. Мужчина заявил, что сотрудничает со следствием и дает показания по поводу организации массовых беспорядков. Также силовики задержали девушку подозреваемого. Гражданка РФ Софья Сапега является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные о представителях закона в республике.

Вы должны понимать главную вещь: в самолете находился террорист. По нашим законам. О чем знали далеко за пределами нашей страны. Его роль в антибелорусской кампании известна. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж".

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