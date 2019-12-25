Лукашенко: Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж"

Глава республики назвал основателя Telegram-канала NEXTA экстремистом.

Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж и бойню". Об этом глава государства сообщил в рамках выступления в республиканском парламенте перед членами органов управления, Конституционной комиссии. Экс-главного редактора ТГ-канала NEXTA политик назвал экстремистом, а гражданку РФ Софью Сапегу - его сообщницей.

Пусть его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Кто ему платил за участие в войне в Донбассе? Этого они, наверное боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич вместе с Софьей Сапегов были пойманы на территории минского международного аэропорта. Это произошло после проверки документов пассажиров, экстренно приземлившихся в стране из-за сообщения о "минировании" воздушного судна. рейс из Афин в Вильнюс выполняла компания Ryanair.

Российский консул встретился с задержанной 23 мая в Минске Софьей Сапегой.

Фото: Telegram/Пул Первого