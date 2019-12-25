Глава Белоруссии рассказал подробности о сообщении о "минировании" самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. После этого воздушный борт пришлось экстренно сажать в международном аэропорту Минска. В Минтрансе республики ранее говорили о том, что злоумышленники грозились активировать взрывное устройство над столицей Литвы. Политик уточнил, что за пределами государства знали о том, что в самолете находится террорист.

Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии...Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что инцидент произошел 23 мая. Из-за сообщения о бомбе пилот пассажирского лайнера посадил самолет на территории Белоруссии, хотя рейс выполнялся из Афин в Вильнюс. на борту находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.

Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером.

Фото: Telegram/Пул Первого