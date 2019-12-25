В расшифровке переговоров нет угроз экипажу со стороны представителей Белоруссии.

Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером. Текст на английском языке появился на официальном сайте Департамента по авиации от Минтранса республики. Документ обозначен как "выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж-диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад"

У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом. диспетчер

Диспетчер рекомендовал пилотам самолета приземлиться ради безопасности пассажиров. Он пояснил, что электронное письмо с угрозами было направлено в несколько аэропортов. Экипаж уточнил, кто именно дал рекомендацию о посадке в Минске - аэропорт вылета или прибытия. Диспетчер ответил, что это "наша рекомендация". В результате летчик согласился с советом диспетчера.

Напомним, что по факту ложного сообщения о минировании СК Беларуси возбудил уголовное дело. Один из лидеров оппозиции республики Павел Латушко сообщил о том, что имеет данные об угрозе экипажу самолета со стороны властей Минска, если летчик откажется сажать борт на территории республики. Днем 23 мая борт экстренно приземлился в столице Белоруссии из-за сообщения о "минировании" воздушного судна. После этого данные о взрывном устройстве не подтвердились. Однако силовики задержали одного из пассажиров, летевшего из Афин в Вильнюс. Им оказался основатель Telegram-канала NEXTA, считающегося в стране экстремистским.

МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией.

Фото: Pixabay.com