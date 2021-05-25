Опубликовано видеообращение россиянки Сапеги из СИЗО

Девушку арестовали на два месяца.

В сети появился ролик с россиянкой Софьей Сапегой, которую задержали после экстренной посадки самолета в Минске. Вместе с гражданкой РФ в аэропорту столицы Белоруссии взяли под стражу редактора Telegram-канала "Нехта" Романа Протасевича.

В видео Сапега подтвердила, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел страны. Оба ресурса были признаны экстремистскими.

Россиянке было предъявлено обвинение и ее арестовали на два месяца. Сейчас 23-летняя Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту. Это произошло из-за поступления сообщения о минировании борта. На воздушном судне находился Роман Протасевич и Сапега. Обоих задержали по нескольким обвинениям. Роману грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Видео: Telegram / Желтые сливы