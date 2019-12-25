Лукашенко: Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом

Глава Белоруссии уточнил, что властям не за что оправдываться перед Западом.

Президент Белоруссии заявил, что Минск не будет оправдываться за инцидент с самолетом. Об этом Александр Лукашенко рассказал представителям местного парламента, органов государственного управления и членам Конституционной комиссии. По мнению политика, "обвинителей" не интересует объективная информация по ситуации с экстренной посадкой пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair .

Стоять на коленях и оправдываться мы не будем – потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 23 мая летевший из Афин в Вильнюс рейс Ryanair экстренно сел в минском аэропорту. Диспетчер сообщил пилоту о возможном минировании воздушного судна. На борту оказался основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Сейчас Роман Протасевич арестован. Также в заключении находится его подруга София Сапига являющаяся гражданкой РФ. Ряд западных стра раскритиковали произошедшее и объявили о скором введении санкций против Минска.

Лукашенко: Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж".

Фото: Telegram/Пул Первого