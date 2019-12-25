В ФРГ рассказали об успехах в борьбе против пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о "свете в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом. Такое заявление чиновница сделала на пресс-конференции 13 апреля.

День ото дня сотни тысяч получают лучшую защиту от болезни. А с тех пор, как были подключены врачи-терапевты и скоро будут подключены врачи на предприятиях, мы движемся все большими шагами к свету в конце этого тоннеля. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Берлине напомнили, что привили на территории государства одной дозой вакцины 16,3 процента населения (примерно 13,5 млн человек). Полностью вакцинацию прошли порядка 5,1 млн человек (6,2 процента от населения). За последние сутки медики сделали прививки 400 тысячам человек.

МИД Франции назвал пиар-ходом желание ФРГ купить у России "Спутник V".

Фото: YouTube/BILD