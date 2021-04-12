МИД Франции назвал пиар-ходом желание ФРГ купить у России "Спутник V"

Представитель МИД Франции Клеман Бон назвал пиар-ходом заявление ФРГ о планах покупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Бона различным СМИ.
Ранее в Германии заявили о планируемой закупке российской вакцины против COVID-19. Но для этого нужно получить одобрение Европарламента.
Бон считает, что заявление Берлина связано с началом предвыборной кампании в бундестаг. По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается общеевропейского подхода по вопросу о вакцинах.
В Германии начинается предвыборная кампания <…> Там много агитации. Я считаю это заявление пиар-ходом и сожалею по этому поводу.
Клеман Бон, представитель МИД Франции
Ранее немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V".
Видео: RTL
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