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МИД Франции назвал пиар-ходом желание ФРГ купить у России "Спутник V"

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Представитель МИД Франции считает, что это связано с началом предвыборной кампании в бундестаг.

Представитель МИД Франции Клеман Бон назвал пиар-ходом заявление ФРГ о планах покупки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Бона различным СМИ.

Ранее в Германии заявили о планируемой закупке российской вакцины против COVID-19. Но для этого нужно получить одобрение Европарламента.

Бон считает, что заявление Берлина связано с началом предвыборной кампании в бундестаг. По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается общеевропейского подхода по вопросу о вакцинах.

В Германии начинается предвыборная кампания <…> Там много агитации. Я считаю это заявление пиар-ходом и сожалею по этому поводу.

Клеман Бон, представитель МИД Франции

Ранее немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V".

Видео: RTL
 

Теги: вакцинация от коронавируса, выборы в бундестаг, клеман бон, спутник v
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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