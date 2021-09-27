Выборы в Германии, первые результаты: Шольц проиграл, консерваторы побеждают

Предварительные итоги выборов в Бундестаг.

Консерваторы побеждают на выборах в Бундестаг, АдГ – на втором месте. По данным экзитполов, на выборах в немецкий Бундестаг победил блок ХДС/ХСС, набравший 29% голосов. Это позволяет ему рассчитывать на 186 из 630 мест в парламенте. Второе место впервые в истории заняла "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19,6% голосов и 131 мандатом. Лидер партии Алиса Вайдель назвала этот результат историческим.

Социал-демократы (СДПГ), возглавляемые канцлером Олафом Шольцем, показали один из худших результатов – 16%, оказавшись лишь третьими. Сам Шольц признал поражение, назвав итоги выборов "горькими" для своей партии.

"Зеленые" получили 13,3%, "Левые" – 8,6%. Свободные демократы (СвДП) и Союз Сары Вагенкнехт не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Явка составила рекордные 83%. Теперь победителям предстоит сформировать коалицию, чтобы обеспечить парламентское большинство.

Фото: Pxhee, ARD