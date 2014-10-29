Песков: Россия надеется на преемственность отношений после выборов в ФРГ

Москва заинтересована в дальнейшем налаживании с Берлином торговых отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях после парламентских выборов в ФРГ. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем налаживании с Германией торговых отношений.

Мы рассчитываем на преемственность в наших двусторонних отношениях <…> Германия, конечно, является нашим очень крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером. Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, в настоящее время у ФРГ и РФ имеются разногласия, однако при этом власти стран понимают, что проблемы следует решать посредством диалога.

Напомним, в новый бундестаг прошли шесть партий. Фракция СДПГ набрала 25,7% голосов, ХДС/ХСС - 24,1%. С третьей позиции проходят "Зеленые" (14,8% голосов), с четвертой - либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов. Далее следуют "Альтернатива для Германии" с 10,3% голосов поддержки и Левая партия - с 4,9%.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что фракция поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте.

Фото: kremlin.ru