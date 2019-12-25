"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте

Тино Крупалла рассказал о стремлении партии взаимодействовать с Москвой.

"Альтернатива для Германии" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" сообщил сопредседатель движения Тино Крупалла. В новом созыве политики надеются продвигать идею по налаживанию диалога с Москвой.

Отношения уже достигли дна. И в этой связи нужно наконец установить диалог, чтобы появилось разумное взаимопонимание сторон, чтобы предотвратить новую "холодную войну". Тино Крупалла, представитель "АдГ"

Эксперт напомнил, что его партия и ранее поддерживала отношения с Россией. Он добавил, что движение считается одним из сильнейших политических сил в восточных федеральных землях Германии. По мнению членов фракции, РФ является европейской страной, с которой важны экономические связи. Также диалог важен для обеспечения мира между странами и всей Европой.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости