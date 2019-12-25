СДПГ выиграла выборы в бундестаг с 25,7% голосов

В парламент Германии прошли шесть партий.

Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ. Представители политического движения набрали 25,7% голосов избирателей. Такой информацией поделились в пресс-службе Федеральной избирательной комиссии Германии. Второе место по численности в бундестаге займет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За его поддержку отдали голоса 24,1% избирателей. ХДС проиграл оппонентам даже на родине своего лидера Армена Лашета - в регионе Северного Рейна - Вестфалии.

Известно, что в новый бундестаг попали шесть партий. Кроме СДПГ и ХДС/ХСС. С третьей позиции проходят "Зеленые" (14,8% голосов), с четвертого - либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов. Далее следуют "Альтернатива для Германии" с 10,3% голосов поддержки и Левая партия с 4,9%.

Напомним, что ФРг использует смешанную систему, основанную на мажоритарном и пропорциональном принципах. Половина депутатов избирается за счет прямого голосования, остальные - по партийным спискам. В новом созыве СДПГ получит около 205-209 мандатов, ХДС/ХСС - 194-196, "Зеленые" - 116-118, либералы - 91-93, "Альтернатива для Германии" - 84, Левая партия - 39-40 мест.

Лашет намерен вести переговоры о создании нового правительства ФРГ как лидер ХДС.

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