Лашет намерен вести переговоры о создании нового правительства ФРГ как лидер ХДС

Глава ХДС прокомментировал планы партии после проведенных парламентских выборов.

Армин Лашет намерен вести переговоры о создании нового правительства ФРГ как лидер Христианско-социального союза. Об этом политик сообщил местным журналистам в эфире немецких телеканалов ARD и ZDF. Результаты на проведенных парламентских выборах (в бундестаг) он назвал неудовлетворительными.

Я планирую вести предварительные переговоры. Как будет сформирована фракция, мы решим позднее. Следующее федеральное правительство должно быть таким, чтобы все его члены работали с энтузиазмом после того, как будет достигнута договоренность о его формировании. Армин Лашет, политик Германии

Глава ХДС подчеркнул, что в его планах нет намерения получить пост лидера фракции ХДС / ХСС в парламенте. По мнению Лашета, для того, чтобы занять данный пост, нужна политическая воля всех участников партии. При этом он готов оставаться на посту председателя движения.

Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений.

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