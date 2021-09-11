Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений

Глава ХДС пристыдил Олафа Шольца за обвинения в предвзятости прокуратуры.

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет потребовал от соперника извинений. Политик прокомментировал инцидент с обысками в немецком министерстве финансов, которое возглавляет его оппонент - Олаф Шольц. В интервью местного телеканала Welt Шольц заявил о том, что оперативные мероприятия могли иметь показательный характер перед парламентскими выборами. На съезде Христианско-демократической партии в Нюрнберге Лашет заметил, что следует помочь прокуратуре следить за соблюдением верховенства закона, а не сеять сомнения в обществе. Трансляцию с заседания ведет местный телеканал N-tv.

Министр работал так успешно только потому, что Ангела Меркель присматривала за ним. Перед кризисом он проделал хорошую работу как министр финансов. Все, что он упустил, будет разъяснено в комиссиях по расследованию. Армин Лашет, лидер ХДС Германии

Напомним, что выборы в немецкий бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. По результатам будет сформировано новое правительство и избран канцлер.Ангела Меркель заявила о том, что уходит из большой политики после выборов.

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Фото и видео: YouTube / BR24