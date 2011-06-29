В статье Die Welt говорится о захвате Российской империей территории Китая.

В Германии посетовали, что Дальний Восток оказался в составе России. Об этом заявил немецкий журналист Петер Диттмар в материале, опубликованном в издании Die Welt. По мнению обозревателя, Москва незаконно забрала у Китая территорию в XIX веке. Автор вспомнил, что в тот период под контроль Российской империи перешли некоторые земли. Автор статьи детально описал те жестокости, которые происходили в отношении местного населения. При этом он умолчал о проведении политики со стороны западных колонизаторов в самом КНР. Представитель СМИ недоволен тем, что генерал-губернатору Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены территории, в России стоят памятники.

Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий. Петер Диттмар, немецкий журналист

Эксперт полагает, что в Китае не забыли этот древний эпизод в собственной истории. Немец выразил сожаление, что после прихода к власти в 1917 году большевиков, те не стали возвращать Пекину земли, хотя и давали такие обещания.

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