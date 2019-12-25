Захарова заявила, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину

Она уточнила, что это зависит от многих факторов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для продолжения транзит газа через Украину. Об этом она сообщила на брифинге.

Захарова напомнила, что нынешнее соглашение по транзиту газа через Украину истекает в 2024 году. Она также отметила, что этот вопрос президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособность альтернативных маршрутов. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также Захарова заявила, что попытки связать транзит газа через Украину и запуск газопровода "Северный поток - 2" "неправомерной политизацией энергетического сотрудничества"

Ранее МИД РФ выразил протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату.

Фото: МИД России