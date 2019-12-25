МИД РФ выразил протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату

Таллин назвал свое решение ответом на высылку из РФ эстонского дипломата Лятте.

Россия выразила протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре из-за отказа в выдаче визы российскому дипломату. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Эстонская сторона ранее назвала данное решение ответом на высылку с территории РФ эстонского дипломата Марта Лятте летом текущего года.

Ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну ", а Таллин, еще в январе с. г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По ее словам, Таллин не услышал призывы Москвы остановиться и не усложнять обостренную ситуацию в отношениях государств.

Напомним, в июле текущего года был объявлен персоной нон грата и выслан из страны консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, так как его задержали "с поличным во время проведения шпионской операции". В ответ на это Таллин объявил персоной нон грата сотрудника дипломатической миссии РФ. МИД призвал своих эстонских коллег остановиться и не усложнять обостренную ситуацию в отношениях. В начале августа внешнеполитическое ведомство России объявило сотрудника эстонской дипломатической миссии персоной нон грата на основе принципа взаимности.

Ранее в МИД РФ заявили о необходимости возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

Фото: Telegram / Мария Захарова