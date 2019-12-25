В МИД РФ заявили о необходимости возобновить переговоры по иранской ядерной программе

Российская сторона призывает начать с той точки, на которой они были остановлены.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в настоящее время иранская ядерная программа развивается, однако данный обратимый процесс. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Российская сторона призвала Иран проявить в данном вопросе должное понимание того, что в его решении требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана, отметил Рябков.

Я подчеркиваю, что действия Ирана на этом направлении носят обратимый характер и возвращение к изначальным "фабричным настройкам" Совместного всеобъемлющего плана возможно. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что сейчас необходимо возобновить переговоры в Вене. По словам Рябкова, их следует начинать с той точки, на которой они были остановлены. Кроме того, он допустил возможность, что одна из сторон процесса может заявить об обнулении перспективы переговоров.

С весны текущего года в Вене проходят переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления ядерного соглашения в его первоначальном виде. В частности, подразумевается возвращение в данную сделку Соединенных Штатов, а также снятия введенных Вашингтоном ограничений с Ирана и выполнения последним своих ядерных обязательств.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в желании подчинить себе соседние страны и превратить их в марионетки.

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