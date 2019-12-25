В Польше обвинили РФ в желании превратить соседей в марионетки

По мнению премьер-министра республики, "независимость никому не дана навсегда".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в желании подчинить себе соседние страны и превратить их в марионетки. Об этом информирует RT, ссылаясь на эстонскую общественно-политическую ежедневную газету Postimees.

По словам государственного деятеля, Польша и страны Прибалтики должны сохранять бдительность, так как "независимость никому не дана навсегда".

Значение нашего региона сегодня нельзя переоценить. На плечи Польши и стран Прибалтики возлагается общая ответственность за безопасность всего Евроатлантического региона <…> На наших глазах демоны истории могут проснуться в любой момент. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Ранее бывший американский посол в РФ Майкл Макфол признал "пугающее" превосходство России над Соединенными Штатами. По его мнению, Москва опережает Запад в некоторых аспектах вооружений, что многие не оценивают должным образом. Макфол отметил, что РФ можно назвать глобальной державой за счет ее ядерного оружия, которое является наследством от Советского Союза.

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