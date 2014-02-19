Экс-посол США считает, что следует опасаться новых видов вооружений РФ.

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол признал "пугающее" превосходство России над США. Об этом дипломат рассказал специалистам в рамках круглого стола, посвященного отношениям между Вашингтоном и Пекином. Гость проекта признал, что Москва опережает Запад в некоторых аспектах вооружений. При этом он считает, что этот фактор многие недооценивают.

Пугающий аспект российской мощи, который, я думаю, недооценивается. Майкл Макфол, экс-посол США в РФ

Эксперт напомнил, что Россию можно назвать глобальной державой за счет ее ядерного оружия.Арсенал достался стране от СССР, но и также укрепился уже после распада Советского Союза благодаря усилиям российского лидера Владимира Путина. По слова Макфола, политик вложил колоссальное количество денежных средств в развитие и модернизацию отдельных систем вооружения. Спикер напомнил, что некоторые системы вооружения РФ не входят в Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США.

Фото и видео: Foreign Press Association USA