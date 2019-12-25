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Эстонский консул объявлен персоной нон грата в РФ
Сегодня, 16:14
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Эстонский консул объявлен персоной нон грата в РФ

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Ему надлежит покинуть территорию РФ в течение 48 часов. 

Россия объявила консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что деятельность этого человека несовместима с его дипломатическим статусом.

Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов. 

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Накануне внешнеполитическое ведомство Эстонии назвало задержание Лятте "постановкой российских властей". Захарова назвала такую позицию "крайне циничной". Кроме того, по ее словам, у РФ есть неоспоримые доказательства противозаконной деятельности консула.

Напомним, Лятте задержали в Санкт-Петербурге 6 июля при получении от россиянина информации закрытого характера. 

Ранее Захарова раскритиковала Германию за нацизм и насилие в армии.

Фото: МИД РФ

Теги: мария захарова, март лятте, персона нон гранта, эстония
Категории: Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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