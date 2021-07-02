В МИД РФ оценили распространение нацистской идеологии среди военных ФРГ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала Германию за нацизм и насилие в армии. Об этом чиновница написала в собственном Telegram-канале. Она прокомментировала ситуацию, которая произошла с военными ФРГ в Литве. В конце апреля немецкие военнослужащие устроили пьяную драку в литовской гостинице. При этом они кричали лозунги фашистов и пели песни. Один из мужчин предпринял попытку изнасилования сослуживца. В Минобороны Германии пообещали провести служебное расследование, а после - наказать виновных.

Не затрагивая темы "братства" по оружию "партнеров по НАТО", хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более — Германии. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ заявили, что указанный случай - не единичный, когда армия Германии демонстрирует нацистскую идеологию. Захарова выступила с критикой немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр за ее "нелепые оправдания" и безразличие к распространению нацизма среди военнослужащих.

Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце.

Фото и видео: МИД России