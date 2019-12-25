Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце

В МИД РФ оценили послание Англии украинским спортсменам перед матчем на Евро-2020.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пригласила посла Великобритании в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце. Чиновница заметила, что дипломат Мелинда Симмонс может прибыть на полуостров на любом другом виде транспорта. Такое заявление чиновница сделала в собственном аккаунте в Telegram.

Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Таким образом в МИД РФ отреагировали на надежды британской дипломатической миссии на Украине о том, что сборная Киева по футболу вскоре сможет сыграть "в подконтрольном Украине Донецке", а затем отправиться на отдых в Крым. Заявление дипломатами было сделано в преддверии матча Евро-2020 между сборными Англии и Украины.

Захарова указала на противоречие слов Зеленского о русских и украинцах.

Фото: МИД России