Захарова указала на противоречие слов Зеленского о русских и украинцах

В МИД РФ оценили изменения в позиции украинского президента об отношениях между русскими и украинцами.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на противоречие слов президента Владимира Зеленского о русских и украинцах. Ранее политик изменил свое мнение о том, являются ли украинцы и русские одним народом. Во время прямой линии Владимир Путин объяснил гражданам, что считает их одним целым. На следующий день Зеленский ответил, что это не так и у каждого народа свой путь.

В собственном Telegram-канале чиновница написала о том, что в интервью донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года Владимир Зеленский говорил о том, что мы (русские и украинцы) являемся одним народом.

В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось". Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что отношения между Москвой и Киевом ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году, а также возвращения Крыма в состав РФ, гражданского противостояния на Донбассе. Власти Киева неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015-го Верховная Рада приняла заявление о том, что для Украины РФ является страной-агрессором.

Рада приняла закон о коренных народах Украины.

Фото: МИД России