Рада приняла закон о коренных народах Украины

Согласно документу, коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Верховная рад приняла закон "О коренных народах Украины". Согласно нему, коренной является общность, которая формировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, а также не имеет государственного образования за пределами страны.



Таким народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. При этом в документе не упомянуты русские, проживающие на территории Украины.

Накануне во время прямой линии президент России Владимир Путин резко прокомментировал новый украинский закон. Путин назвал его примером недружественного настроя нынешней администрации Украины по отношению к России.

Путин сравнил последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.

Видео: YouTube / RadaTVchannel